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Mame Thiam: Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum

Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Baltacı Köyü İlkokulu'nu yenileten Fenerbahçeli Mame Thiam, "Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum" dedi.

Güncellenme: 15:00, 16/02/2021
Haberler Futbol
Mame Thiam: Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum

Fenerbahçe’nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, Diyarbakır’da bulunan bir köy okulunu yeniletti. Dicle ilçesindeki Baltacı Köyü İlkokulu’nu bir öğretmenin gönderdiği mesaj sonrasında Senegalli futbolcu, kurduğu Mame Thiam Vakfı ile  yenileme çalışmalarına başladı.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda okulun ve öğrencilerin fotoğrafları yer alırken, “Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar” ifadeleri kullanıldı.

‘YARDIM ETME FIRSATIM VARDI’

Mame Thiam ise yaptığı açıklamada, yardımdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Thiam, “Yardım etme fırsatım vardı onlara, ben de bu yardımda bulundum. Onlar mutlu oldular ben de aynı şekilde çok mutluyum” diye konuştu.

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Yayınlanma Tarihi:14:49,