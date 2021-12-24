Mame Thiam’a milli davet

Kayserispor'un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam milli takım kadrosuna dahil edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yukatel Kayserispor’un golcü futbolcusu Mame Baba Thiam, Afrika Uluslar Kupası maçları için Senegal milli takım kadrosuna dahil edildi. 27 kişilik Senegal milli takım kadrosunda yer alan başarılı futbolcunun, kampa katılmak üzere Kayseri’den gitmesi halinde en az 3 müsabakada sarı kırmızılı formayı giyemeyeceği öğrenildi.

Mame Baba Thiam’ın yanı sıra Alanyaspor’da forma giyen Famara Diedhiou da, Senegal milli takım kadrosunda yer buldu.

KAYSERİSPOR ÜÇ MAÇTIR KAZANAMIYOR

Kayserispor, ligde son oynadığı 3 maçta 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan sarı kırmızılılar ligin 17. haftasında Gaziantep FK ile 0-0 ve ligin 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı. 3 maçtır kazanamayan sarı kırmızılılar son oynadığı Yeni Malatyaspor maçında sahadan beraberlikle ayrıldı ve puanını 21 yaptı.

Kayserispor son 3 maçta 4 gol atarken kalesinde ise 6 gol ördü. Kayserispor ilk yarının son maçında Pazartesi günü sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Sarı-kırmızılıların oynadığı son 3 maçta aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

Beşiktaş-Kayserispor 4-2

Kayserispor-Gaziantep FK 0-0

Yeni Malatyaspor-Kayserispor 2-2