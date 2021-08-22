SPOR
Spor Haberleri - Futbol

Mame Thiam’ın yeni takımı belli oldu

Kayserispor, Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam’ı kadrosuna kattı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Mame Thiam’ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig takımlarından Kayserispor, kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Sarı-kırmızılı kulüp, geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren 29 yaşındaki forvet Thiam'ı transfer etti.

Transferle ilgili Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gözbaşı, “Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam, çarşamba günü aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Kayserisporlu Doğan Alemdar Rennes'e transfer oldu İlginizi Çekebilir Kayserisporlu Doğan Alemdar Rennes'e transfer oldu