Manchester City 17 yaşındaki genç yıldız Kayky’ı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Fluminense’nin 17 yaşındaki hücum oyuncusu Kayky’yi kadrosuna kattığını açıkladı. Brezilya Ligi’nde Fluminense takımının formasını giyen 17 yaşındaki Kayky muhteşem performansıyla devlerin radarına girmişti. 2003 doğumlu kanat forvet oyuncusu Kayky ile 5 yıllık kontrat yapıldı. ‘Yeni Neymar’ olarak lanse edilen genç futbolcu 2022’ye kadar takımı Fluminense’de kalacak ve daha sonra Premier Lig’in yolunu tutacak.

City’nin bu transfer için Fluminense’ye 10 miyon Euro + bonuslar ve 20% sonraki satıştan pay vereceği ifade ediliyor.

We are delighted to confirm we have reached an agreement with Fluminese regarding the future transfer of Kayky. The teenage forward will remain with Fluminese until the end of the Brazilian season.

— Manchester City (@ManCity) April 23, 2021