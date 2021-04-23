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Manchester City 17 yaşındaki genç yıldız Kayky’ı transfer etti

Manchester City, Kayky için Fluminense ile anlaşma sağlandığını açıkladı. 17 yaşındaki futbolcu Brezilya Ligi'nin sezon sonuna kadar Fluminense'de kalacak.

Güncellenme: 17:40, 23/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Manchester City 17 yaşındaki genç yıldız Kayky’ı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Fluminense’nin 17 yaşındaki hücum oyuncusu Kayky’yi kadrosuna kattığını açıkladı. Brezilya Ligi’nde Fluminense takımının formasını giyen 17 yaşındaki Kayky muhteşem performansıyla devlerin radarına girmişti. 2003 doğumlu kanat forvet oyuncusu Kayky ile 5 yıllık kontrat yapıldı. ‘Yeni Neymar’ olarak lanse edilen genç futbolcu 2022’ye kadar takımı Fluminense’de kalacak ve daha sonra Premier Lig’in yolunu tutacak.

City’nin bu transfer için Fluminense’ye 10 miyon Euro + bonuslar ve 20% sonraki satıştan pay vereceği ifade ediliyor.

Bu sezon 6 maçta 2 gol atıp 1 de asist yapan futbolcu, tekniğinin yanı sıra sürati ve bitiriciliğiyle de ön plana çıkıyor. 2021’de A takımında forma giymeye başlayan genç oyuncunu son maçta rakiplerini ipe dizerek muhteşem bir gole imza attı ve sosyal medyanın en çok paylaştığı isimlerden birisi oldu.

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Yayınlanma Tarihi:17:35,