Manchester City 7 golle parçaladı! Leeds United ve Bielsa’ya tarihi yıkım…

Manchester City seyircisi önünde ağırladığı Leeds United'a karşı 7-0 kazanarak Premier Lig'in en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United tarihi bir yıkım yaşadı.

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İngiltere Premier Lig’in 17. haftasında Manchester City, sahasında Leeds United’ı konuk etti. Ettihad Stadı’nda oynanan maçı Manchester City 7-0 kazanarak tarihi bir sonuca imza attı.

Mücadelede Manchester City 8. dakikada Foden ile gol perdesini açarken 13’te Grealish, 32’de De Bruyne’nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Phil Foden, Jack Grealish ve Kevin De Bruyne ekim ayından bu yana Premier Lig’de ilk kez gol sevinci yaşadı.

207 MAÇTA 506 GOL

İkinci yarıya da aynı hızla başlayan Guardiola’nın öğrencileri 49’da Mahrez, 62’de bir kez daha De Bruyne, 74’te Stones ve 78’de Nathan Ake’in golleriyle skoru 7-0 yaptı ve haftayı görkemli bir galibiyetle tamamladı. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City takımı 207 maçta 506 gole ulaştı.

Marcelo Bielsa’nın çalıştırdığı Leeds United’a karşı Premier Lig’in en farklı galibiyetlerinden birini alan City üst üste 7. galibiyetini aldı ve Liverpool’un önünde 41 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. Bu sonucun ardından Leeds United ise 16 puanda kaldı.