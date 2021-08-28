Manchester City, Arsenal’ı ezdi geçti: 5-0

Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı son şampiyon Manchester City, Arsenal'ı 5-0 mağlup etti. Londra ekibi 67 yıl sonra ligin ilk 3 maçını puansız, gol atamadan ve -9 averajla geride bıraktı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’in 3. haftasında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Etihad’daki mücadeleyi açık ara favori olan Manchester City çok rahat bir oyunla 5-0 kazandı.

İlk 3 maçında gol dahi atmayan Arsenal, Manchester City mağlubiyetiyle 1954’ten bu yana ilk kez bir sezonun ilk üç maçını da kaybetmiş oldu.

Bu sonuçla Manchester City 6 puana yükselirken, Arsenal ise puansız, golsüz bir şekilde ligin dibine demir attı!

PERDEYİ İLKAY AÇTI

Gol perdesini Manchester City çok erken açtı. 7. dakikada arka direğe yapılan ortada kafa vuruşunu yapan İlkay Gündoğan, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 5 dakika sonra Ferran Torres yine arka direkte boş kaldı ve Leno’yu çaresiz bıraktı: 2-0.

35. dakikada Granit Xhaka’nın Dias’a yaptığı sert faulün ardından tecrübeli hakem Martin Atkinson direkt olarak kırmızı kartını çıkardı ve Arsenal’ı 10 kişi bıraktı.

JESUS İLK YARIYA NOKTAYI KOYDU

43. dakikada Manchester City, 3-0’ı buldu. Jack Grealish’in sol kanattan çok rahat şekilde ceza sahasına girip pasını aktardı Gabriel Jesus, savunmanın müdahale için geç kaldığı anda topu filelere gönderdi.

RODRI’DEN ENFES PLASE

Dakikalar 53’ü gösterdiğinde bu kez Rodri sahne aldı. Ceza sahası dışında kaleyi tam kaleyi cepheden gören noktada sağ ayağıyla plase şutunu kaleye gönderen İspanyol orta saha, yerden ip gibi giden şutta skoru 4-0’a getirdi.

NOKTAYI TORRES KOYDU

1 gol, 1 asist yapan Ferran Torres 84. dakikada ikinci golünü atarak maçın yıldızı oldu. Rakibi karşısında hiçbir varlık göstermeyen Arsenal, Ferran Torres’i altı pas üzerinden bomboş bırakınca topu filelerinde gördü: 5-0.