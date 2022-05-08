Manchester City avantajı kaptı! Newcastle United’ı 5-0 dağıttı…

Premier Lig'deki müthiş şampiyonluk yarışında Liverpool'un puan kaybetmesinin ardından gözler Manchester City maçına çevrilmişti. Newcastle United'ı paramparça eden City 3 puanı aldı ve avantajı yakaladı.

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İngiltere Premier Lig’in 36. haftasında Manchester City ile Newcastle United kozlarını paylaştı. Liverpool’un Anfield Road’ta Tottenham karşısında yaşadığı puan kaybının ardından Newcastle karşısına büyük bir motivasyonla çıkan Manchester City, oldukça rahat bir performans sergileyerek karşılaşmadan 5-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid karşısında büyük bir şok yaşayan Manchester City’de menajer Pep Guardiola kadroda bazı değişikliklerin altına imza attı. Mahrez, Bernardo, Foden’i Newcastle maçında yedek kulübesinde tutan Pep Guardiola, Grealish, İlkay ve Jesus’a forma verdi.

LİVERPOOL’UN 3 PUAN ÖNÜNE GEÇTİ

Newcastle karşısında 700+ pası aşan ve rakip ceza sahasında 50+ kez buluşan Manchester City’e Newcastle United karşısında galibiyeti getiren golleri, 19. ve 90+2. dakikada Sterling, 38. dakikada Laporte, 61. dakikada Rodri ve 90. dakikada Foden kaydetti.

Bu galibiyetin ardından ligdeki puanını 86’ya yükselerek Liverpool’un üç puan önüne geçen Manchester City, 11 Mayısta Wolves, 15 Mayısta ise West Ham ile deplasmanda karşılaşacak.