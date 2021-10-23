Manchester City, Brighton karşısında da vites düşürmedi

Lider Chelsea'yi takibini sürdüren Manchester City, Brighton'ı deplasmanda 4-1 yenerek yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’in 9. haftasında Brighton ile Manchester City karşı karşıya geldi. The American Express Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 4-1 kazandı.

Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge’e 5 gol atan Pep Guardiola’nın öğrencileri, Brighton deplasmanında vites düşürmedi.

13. dakikada İlkay Gündoğan gol perdesini açarken, 28 ve 31. dakikalarda genç yıldız Philip Foden skoru 3-0 yaptı. Brighton 81. dakikada penaltıdan Alliester’in golüyle skoru 3-1 yaptı. Maça noktayı koyan ise 90. dakikada Riyad Mahrez oldu: 4-1.

Bu sonucun ardında 5 maç sonra yenilen Brighton 15 puanda kalırken, Manchester City de 20 puana yükseldi.

Premier Lig’in 10. haftasında Brighton, Liverpool ile deplasmanda; Manchester City ise Crystal Palace ile sahasında karşılaşacak.