Manchester City, Brighton karşısında da vites düşürmedi
Lider Chelsea'yi takibini sürdüren Manchester City, Brighton'ı deplasmanda 4-1 yenerek yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.
İngiltere Premier Lig’in 9. haftasında Brighton ile Manchester City karşı karşıya geldi. The American Express Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 4-1 kazandı.
Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge’e 5 gol atan Pep Guardiola’nın öğrencileri, Brighton deplasmanında vites düşürmedi.
13. dakikada İlkay Gündoğan gol perdesini açarken, 28 ve 31. dakikalarda genç yıldız Philip Foden skoru 3-0 yaptı. Brighton 81. dakikada penaltıdan Alliester’in golüyle skoru 3-1 yaptı. Maça noktayı koyan ise 90. dakikada Riyad Mahrez oldu: 4-1.
Bu sonucun ardında 5 maç sonra yenilen Brighton 15 puanda kalırken, Manchester City de 20 puana yükseldi.
Premier Lig’in 10. haftasında Brighton, Liverpool ile deplasmanda; Manchester City ise Crystal Palace ile sahasında karşılaşacak.