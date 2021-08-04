Manchester City Jack Grealish için geri sayıma geçti! Rekor transfer ücreti…

İngiltere Premier Lig'de uzun süredir beklenen transfer sonuçlandı. Altyapısında yetiştiği Aston Villa'nın kaptanlığını da yapan İngiliz orta saha Jack Grealish, rekor transfer ücretiyle Manchester City'ye imza atmaya hazırlanıyor...

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa’nın kaptanı Jack Grealish, kendisini transfer etmek isteyen Manchester City’nin uzun uğraşları sonucunda resmi imza için geri sayıma geçti.

EURO 2020’de İngiltere’nin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Grealish için uzun süredir transfer girişimlerini sonuçlandıran City’nin olumlu bir sonuca ulaştığı öğrenildi. İngiltere medyasında çıkan haberlerde, Manchester City’nin 100 milyon Pound’a transferi noktaladığı ve bu rakamın rekor transfer ücreti olduğu yazıldı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Manchester City’de haftalık 230 bin Pound kazanacağı belirtildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

KARİYERİNDE YENİ BİR ADIM

EURO 2020’den sonra Mykonos’taki tatilinden dönen Grealish, Pazartesi günü Aston Villa ile antrenmanlara başlamıştı. Altyapısından yetiştiği Aston Villa’ya karşı profesyonel tavrını bozmayan Grealish, Sportif Direktör Johan Lange ile yaptığı görüşmede kariyerinde yeni bir adım atmak istediğini iletti.

Premier Lig’de ilk altıya meydan okumak isteyen Aston Villa, Bayer Leverkusen’in yıldızı Leon Bailey’i 30 milyon Pound’a kadrosuna katarak kadrosuna önemli bir katkıda bulunmuştu. Southampton’dan James Ward-Prowse, Chelsea’den Tammy Abraham, Norwich City’den Todd Cantwell ve Manchester United’dan Axel Tuanzebe’yi de kadroya dahil etmek istiyorlar.

GREALISH İÇİN ŞAMPİYONLAR LİGİ VE DAHA FAZLASI…

Grealish’i takımda kalması için ikna etmeye çalışan ancak başarılı olamayan Aston Villa kulübü, yeniden yapılanma ile yıldız oyuncunun eksikliğini gidermeye çalışacak. Grealish bu transferle Şampiyonlar Ligi sahnesinde oynama ve Avrupa’nın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak yerini sağlamlaştırma şansına sahip olacak.

İlginizi Çekebilir 'Türk Jordan' Ömer Faruk Yurtseven, NBA Yaz Ligi'ne damga vurdu