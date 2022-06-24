Manchester City, Kalvin Phillips’i transfer ediyor

Manchester City, İngiltere Milli Takımı'nda değişmezlerden biri haline gelen Leeds United orta sahası Kalvin Phillips'i transfer etmeye hazırlanıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Premier Lig şampiyonu Manchester City, İngiliz milli orta saha oyuncusu Kalvin Phillips’in transferi için Leeds United ile anlaşmaya vardı. The Athletic’te yer alan habere göre; Manchester City, bu transfer için Leeds United’a 49 milyon Euro ile birlikte 4 milyon Euro bonus ödemesi yapacak. Manchester City, Kalvin Phillips transferiyle birlikte orta saha rotasyonunu da zenginleştirecek.

5.8 MİLYON EURO’YA GYABI’Yİ GÖNDERECEK

City transfere karşılık olarak genç orta saha oyuncusu Darko Gyabi’yi 5.8 milyon Euro bedelle Leeds United’a satacak.

Marcelo Bielsa’nın kulüp menajerliği döneminde akademiden a takıma yükselen Kalvin Phillips, Championship’ten Premier Lig’e giden yolda önemli bir yıldız olurken İngiltere Milli Takımı’nın da as oyuncularından biri haline geldi.

Büyük potansiyel olarak görülen 26 yaşındaki Kalvin Phillips, geçen sezon sakatlıkların da etkisiyle yalnızca 23 resmi maça çıkabilmişti.