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Manchester City maçında PSG’yi yıkan baraj: Utanç duvarı

Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Manchester City'yi konuk eden Paris Saint Germain, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. City'ye zaferi getiren frikik golünde, PSG oyuncularının yaptığı hata geceye damga vurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:24, 29/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Manchester City maçında PSG’yi yıkan baraj: Utanç duvarı

Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında sahasında Manchester City ile karşılaşan Paris Saint Germain, öne geçtiği maçı 2-1 kaybederek rövanş öncesi önemli bir avantajı kaybetti.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Marquinhos’un golüyle 1-0 öne geçen Paris ekibi, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. Ancak 64’te Kevin de Bruyne ile skora eşitliği getiren İngiliz ekibi, 71’de Riyad Mahrez’in frikik golüyle 2-1 üstünlüğü ele geçirdi ve maçı da bu skorla kazandı.

Manchester City’ye galibiyeti getiren frikik golünde, PSG oyuncularının kurduğu barajda yapılan hata gecenin en çok konuşulan olayı oldu. PSG ceza yayı önünde kazanılan frikik için Kevin de Bruyne, İlkay Gündoğan ve Riyad mahrez topun önüne geçti. Dört futbolcuyla baraj kuran PSG’de, Veratti barajın arkasında yere yatarak yerden vuruşa engel olmak istedi.

Manchester City oyuncuları da PSG barajının önüne üç futbolcu koyarak kaleci Keylor Navas’ın görüş açısını kısıtlamaya çalıştı. Ancak olaylar tüm bu planların dışında gelişti. Herkes Kevin de Bruyne’nin vuruş yapacağını beklerken hızla topa hareketlenene Mahrez, etkisiz bir vuruş yapsa da barajdaki iki oyuncunun arasından geçen top kaleci Navas’ı hazırlıksız yakalayarak ağlarla buluştu.

“UTANÇ DUVARI”

Topun Leandro Parades ve Presnel Kimpembe’nin arasındaki boşluktan geçmesini eleştiren taraftarlar, PSG oyuncularının kurduğu barajı “Utanç duvarı” olarak tanımladı. Maçtan sonra attığı gol hakkında itirafta bulunan Manchester City’nin Cezayirli yıldızı Mahrez, “Dürüst olmak gerekirse topu barajın etrafından dolaştırmak istemiştim. Ama iki oyuncunun arasından geçti. Neyse ki gol oldu. Kazanacağımızı biliyordum ve galibiyeti getiren golü atmak harika” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İngiliz efsane Arsene Wenger, PSG oyuncularının ikinci yarıdaki sert futbolunun aptalca ve saçmalık olduğunu dile getirdi. PSG’nin orta saha oyuncusu Idrissa Gueye, İlkay Gündoğan’a arkadan yaptığı sert faul sonrasında 77. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:13:00,