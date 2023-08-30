Manchester City, Nunes transferi için anlaşmaya vardı

Manchester City, Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Matheus Nunes için 55 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

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Premier Lig ekiplerinden Manchester City, orta saha rotasyonuna Matheus Nunes’i de eklemeye hazırlanıyor.

The Athletic’de yer alan habere göre, Pep Guardiola’nın ekibinin Nunes’in transferi için Wolverhampton ile sözlü anlaşma sağladığı belirtildi.

Manchester City’nin, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Wolverhampton’a 55 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

Öte yandan Manchester City’nin 21 yaş altı takımında forma giyen Tommy Doyle’un da 6 milyon euro karşılığında Wolverhampton’a katılacağı aktarıldı. Doyle’un bir sonraki satışında da Manchester City’nin pay alacağı ifade edildi.

Her iki oyuncunun transferlerinin de kısa süre içerisinde resmiyet kazanması beklendiği kaydedildi.