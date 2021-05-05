Manchester City-PSG maçında skandal iddia: ‘Hakem bize küfür etti’

Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçını 2-1 kazanan Manchester City, Paris Saint Germain’i rövanş maçında da 2-0 mağlup ederek İstanbul’daki finalin biletini cebine koymayı başardı.

Ancak maçtan sonra Fransız ekibinin oyuncuları gündem sarsan açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın 11. ve 63. dakikalarında Riyad Mahrez’in golleriyle 2-0 geriye düşen PSG, maçın 69. dakikasında Angel Di Maria’nın kırmızı kart görmesiyle güçlü rakibi karşısında 10 kişi kaldı.

“BUNU BİZ SÖYLESEK…”

City oyuncusu Mahrez maçtan sonra yaptığı açıklamada, PSG’li oyuncuların kırmızı kartın ardından sinirlerinin bozulduğunu, kontrolü kaybettiklerini ve kendilerini sürekli tekmelediklerini söyledi. PSG oyuncusu Ander Herrera ise, Fransız kanalı RMC’ye verdiği röportajda, maçın hakemi Bjorn Kuipers’in takım arkadaşı Leandro Parades’e ‘s…. git’ dediğini ifade etti.

“Hakemlere saygıdan bahsediyoruz. Hakem bu gece Paredes’e ‘s…. git’ dedi. İnanılmaz. Bunu biz söylesek, üç-dört maç ceza alırız.”

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“UEFA ARAŞTIRACAKTIR”

Herrera’nın bu iddiasını takım arkadaşı Marco Verratti de destekledi. Hakemin hakaretlerine maruz kaldıklarını söyleyen İtalyan orta saha, “Bana da ‘s…. git’ dedi. Hakemlere çok itiraz ederim ama asla böyle bir şey söylemem. Yoksa 10 maç ceza alırım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, oyuncularının iddialarının ardından UEFA’yı hakemin bu sözlerini soruşturmaya davet etti. Basın toplantısında konuşan Pochettino “Ama şimdi en önemli olan finalde olmamamız. Elbette taç çizgisindeyken bir şey duyamam ama saha içinde böyle bir şey yaşandıysa UEFA bu durumu araştıracaktır” dedi.