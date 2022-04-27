Manchester City-Real Madrid maçı dünya gündeminde! Tarihi yarı final…

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Manchester City ve Real Madrid izleyenlere unutulmaz bir şey yaşattı. Tarihin en çok gol atılan yarı final maçı soluksuz anlara sahne oldu. Atılan müthiş goller gözlerin pasını sildi. Her dakikası ayrı heyecan yaşatan mücadele sosyal medyada da dünya gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr

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Futbolseverler dün gece Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir maça tanıklık etti… Adeta bir erken finalin oynandığı mücadelede İngiliz devi Manchester City yarı finalin ilk ayağında Real Madrid’i ağırladı. Devler Ligi tarihinin en iyi takımlarından biri olan İspanyol devi Real Madrid karşısında oyunuyla adeta şov yapan City skor avantajını eline geçirmeyi başaramadı.

Karim Benzema’nın sırtladığı Madrid yine müthiş bir son bölüm çıkardı ve maçı 4-3’te tutarak rövanş için umutlarını korudu. Toplam yedi golün çıktığı yarı final tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi tarihinde hiçbir yarı final karşılaşması daha fazla gole sahne olmadı (1995’te Ajax 5-2 Bayern & 2018’de Liverpool 5-2 Roma). Tüm dünya gündemi maçı tek bir cümle ile özetledi: Bu bir rüya…

VINICIUS’UN ATTIĞI AKILALMAZ GOL VE GUARDIOLA YIKIMI

Geceyi bu kadar çekici hale getiren unsurlardan biri de atılan gollerin estetikliğiydi. Real Madrid yıldızı Vinicius Junior’un topu yaklaşık 55 metre sürerek takımı adına attığı ikinci gol ve Bernardo Silva’nın 74’te Madrid’i vurduğu füze gecenin en hayran bırakan anları oldu. Özellikle Vinicius’un Fernandinho’ya attığı vücut çalımı ve bacak arasından geçirdiği topu harika bir dripling ile sonlandırması kenardaki Pep Guardiola’yı bile çılgına çevirdi.

Sosyal medyaya düşen o görüntülerde Vinicius Junior’un Fernandinho’ya attığı çalım sonrası Guardiola’nın olacakları tahmin edecekmiş gibi yere serilmesi dikkat çekti.

BENZEMA, MADRİD TARİHİNE YAZILDI

Gecenin adamı ise Şampiyonlar Ligi’ndeki son 4 maçında 9 gol atan Karim Benzema oldu. Attığı ilk golle 40. golüne ulaşan Fransız yıldız, Real Madrid tarihinde bir sezonda 40 resmi maç golüne ulaşan beşinci oyuncu oldu (Cristiano Ronaldo x7, Ferenc Puskas x2, Alfredo Di Stefano ve Hugo Sanchez).

Takımı 4-2 gerideyken 82’de kazanılan penaltıyı inanılmaz bir soğuk kanlılıkla panenka vuruşuyla gole çeviren Benzema sosyal medyada milyonlar tarafından Ballon D’or’a aday gösterildi. Benzema penaltıyla ilgili yaptığı açıklamada, ”Kaleciler penaltılarımı inceliyor ve değiştirmem gerekiyordu” dedi.

Manchester City Real Madrid’e karşı oynadığı son 3 Şampiyonlar Ligi maçının hepsini kazandı. Başka hiçbir İngiliz kulübü bu turnuvada Real Madrid’e karşı toplamda 2 maçtan fazla galibiyet alamamıştı.

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ANGELOTTİ: BENZEMA DÜNYANIN EN İYİ OYUNCUSU

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, maç sonrası, “Bundan daha iyisini planlamıştık. Bazı bireysel eşleşmelerde ezildik. Nasıl bu kadar kötü başladığımızı anlatmak zor ama maçları nasıl bu kadar iyi bitirdiğimizi açıklamak da zor” açıklamasını yaptı.

Bir parantez de Karim Benzema’ya açan deneyimli teknik adam, “Kupayı alıp almayacağımızı bilmiyorum ama Benzema şu anda kesinlikle dünyanın en iyi oyuncusu. Bu kalite ve verimlilik başka kimsede yok” sözlerini kullandı. Rövanş için kendilerine güvenlerinin tam olduğunu belirten Ancelotti, “Stadımızda oynayacağımız maç bize güç verecektir. Bernabeu’nun sihrine güveniyoruz. Rövanşta çok daha iyi savunma yapmak zorundayız. Rövanş için kendimize güveniyoruz” diyerek açıklamalarını noktaladı.

GUARDIOLA: TEKRAR KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ

Real Madrid’i ‘inanılmaz bir takım’ sözleriyle değerlendiren Guardiola, “İlk yarıda iyi olduğumuz anlardan sonra üzerimize gelmeye başladılar, sanırım biraz gerginlik yaşadığımız için onlara gol fırsatı verdik. Normalde çok güvenli ve çok iyi bir takımız. Baskılarını çok güçlü yapıyorlar. Tekrar kazanmak için Madrid’e gideceğiz” ifadelerini kullandı.

“Real Madrid’in kalitesi sizi cezalandırır” diye konuşan Guardiola, “Oyuncularıma şimdi dinlenmelerini söyledim. En önemlisi Leeds ve Madrid’e kazanmak için gidecek olmamız. Bernabeu’da da kazanabileceğimizi bugün gördük” açıklamasını yaptı.

İŞTE MANCHESTER CİTY-REAL MADRİD MAÇININ SOSYAL MEDYA YANSIMALARI:

Real Madrid şu an dünyanın en iyisi denen takıma deplasmanda 3 golü dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kulübü olduğu için attı. — Factotumdesouza (@FactotumdeSouza) April 26, 2022

Man City – Real Madrid maçı bittikten sonra tekrar tekrar izlenir bu maç. Üzerine şiirler, hikayeler yazılır, analizler yapılır. Okullarda ders diye okutulur. — Burak Manap (@burakmanap) April 26, 2022

İnsanları 2 saatte olsa hayatın dertlerinden uzaklaştıran, neredeyse her şeyi unutturan bir Şampiyonlar Ligi maçı olmuştur diye düşünüyorum. Manchester City ve Real Madrid'e, Guardiola ve Ancelotti'ye de bir kez daha saygı duyduk. Futbol çok güzel bir oyun.. pic.twitter.com/dI6mXYpEhI — Regista (@registagibi) April 26, 2022

Manchester City-Real Madrid maçının özeti bile 9 dakika 49 saniye. Bizim ligde neredeyse top o kadar oyunda kalmıyor. — Can Tongo (@cantongo) April 27, 2022

Manchester City – Real Madrid maçını izleyenler çok şanslı. İyi ki Benzema var İyi ki Kevin De Bruyne var iyi ki Şampiyonlar ligi var yoksa Süper ligin rezillikleri yüzünden futboldan soğurduk. — Belözoğlu (@emremedia05) April 26, 2022

Manchester City – Real Madrid maçı +7 gol oldu dünyada hiçbir şey şu maçın zevkini vermezdi. #ChampionsLeague pic.twitter.com/yRiXD8ZyI3 — Arif (@arifaltuntas_) April 26, 2022

Manchester City – Real Madrid maçının muhteşemliğine bak. İnsanın futbol diye bu maçları izledikten sonra evdekilere ekmek veresi gelmiyor… — Pops Emre-Bonsu (@EmreErgenekon) April 26, 2022