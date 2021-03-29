Manchester City’de Sergio Agüero ayrılıyor… Duygusal veda hazırlığı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Temmuz 2011 yılından bu yana takımda forma giyen ve kulübün efsane futbolcuları arasında yer alan Sergio Agüero’nun, sezon sonu sözleşmesi bitince ayrılacağını duyurdu. Atletico Madrid’den 40 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Sergio Agüero, Manchester City formasıyla şimdiye kadar çıktığı 384 resmi maçta 257 gol atarken, 73 de asist yaptı.

Manchester City Başkanı Khaldoon Al Mubarak, Sergio Agüero’nun takımdan ayrılması hakkında kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada “Ona duygusal bir veda hazırlığındayız” dedi. Khaldoon Al Mubarak, 32 yaşındaki Arjantinli yıldıza heykelini dikmeyi teklif edeceklerini söyledi. Khaldoon Al Mubarak, açıklamasında “Sergio Agüero, Manchester City’ye 10 yıldır inanılmaz katkı sağladı. Eminim ki Sergio Agüero efsanesi, Manchester City taraftarları hatta tüm futbolseverler tarafından ilham alınacaktır” ifadelerini kullandı.

Manchester City Kulübü, şimdiye kadar David Silva ve Vincent Company’nin heykellerini dikti. Khaldoon Al Mubarak, Sergio Agüero’nun heykelinin de kulübün efsaneleri arasında yer alan iki yıldızın heykelinin hemen yanında yer alacağını belirtti.