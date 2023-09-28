Manchester City’den kupaya erken veda!
İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United tek golle Manchester Ciy'i kupanın dışına gönderdi.
İngiltere Lig Kupası 3. Turu’nda Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya geldi.
St. James’ Park’ta oynanan karşılaşmayı Newcastle United tek golle kazanarak büyük bir sürprize imza attı ve turu geçti.
Karşılaşmada Newcastle United’a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Aleksander Isak kaydetti.
Sahaya De Bruyne, Stones, Bernardo Silva, Rodri gibi oyuncularından yoksun çıkan Manchester City, rotasyon kadrosuyla çıktığı zorlu mücadelede elenerek turnuvanın dışında kaldı.
İngiltere Lig Kupası’nda bir sonraki turun kuraları 30 Ekim’de çekilecek.