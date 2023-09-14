Manchester City’den, Kyle Walker’a yeni sözleşme

Manchester City'den, Kyle Walker'a yeni sözleşme... Premier Lig devi Manchester City, takımın önemli isimlerinden biri olan Kyle Walker'ın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

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İngiliz futbol devi Manchester City, sağ bek mevkiinin önemli isimlerinden biri olan Kyle Walker’ın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Bu uzatma anlaşması, Walker’ın kulüp ile olan bağını daha da güçlendirecek.

33 yaşındaki deneyimli futbolcu, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, “Geleceğim Manchester City’de ve benim için en iyisi bu. Kulüpte geçirdiğim son altı yılın her anından keyif aldım. Harika bir teknik direktörümüz, sıra dışı yeteneklere sahip takım arkadaşlarımız ve bu büyük kulübün tutkulu taraftarları var” şeklinde konuştu.

HIZI, SAVUNMA YETENEKLERİ VE OFANSİF KATKISI İLE BİLİNİYOR.

Kyle Walker, Manchester City formasıyla geçmiş sezonda büyük başarılara imza attı. UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Federasyon Kupası gibi prestijli turnuvalarda şampiyonluklar yaşadı. Hızı, savunma yetenekleri ve ofansif katkılarıyla tanınan Walker, takımının başarılarına önemli bir paydaş oldu.

Walker’ın kariyeri sadece kulüp düzeyinde değil, aynı zamanda İngiltere Milli Takımı’nda da etkileyici oldu. Milli formayla büyük turnuvalarda boy gösteren oyuncu, uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çekti.

Manchester City taraftarları, Walker’ın uzun süreli sözleşme imzalamasının kulüplerine daha fazla katkı sağlayacağına inanıyor ve bu anlaşmanın gelecekteki başarılarına önemli bir temel oluşturacağını düşünüyor. (AA)