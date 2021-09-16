Manchester City’li Nathan Ake’nin acı sevinci! Golden birkaç dakika sonra…

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Nathan Ake, Şampiyonlar Ligi maçında attığı golden birkaç dakika babasının vefa ettiğini duyurdu ve duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’nde RB Leipzig ile karşılaşan Manchester City, gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi 6-3 kazanırken, İngiliz ekibinin savunma oyuncusu maçta gol sevinci yaşadığı sırada babasının hayatını kaybettiğinden habersizdi. İngiliz ekibinin maçtaki ilk golünü kaydeden savunma oyuncusu Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golüne imza atarken, maçtan sonra yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

Ake, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Son birkaç hafta hayatımın en zor günleriydi, babam çok hastaydı ve daha fazla tedavisi mümkün değildi. Nişanlımdan, ailemden ve arkadaşlarımdan çok destek aldığım için şanslıydım. Şampiyonlar Ligi’nde golümü attıktan sadece birkaç dakika sonra babamı kaybettim. Belki beni oynarken izlemek onu gururlandırmış ve mutlu etmiştir. Her zaman benimle olduğunu biliyorum baba, her zaman kalbimde olacaksın, bu gol senin içindi baba” ifadelerini kullandı.

Hollandalı futbolcu, iki hafta önce babasının hastalığı nedeniyle milli takımdan affını istemişti.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Nathan Aké (@nathanake)’in paylaştığı bir gönderi