Manchester City’nin inanılmaz serisini Manchester United bitirdi

İngiltere Premier Lig’in 28. haftasında Manchester derbisinde lider Manchester City, Etihad Stadyumu’nda Manchester United’ı konuk etti. Manchester United, ezeli rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Konuk ekibin gollerini penaltıdan Bruno Fernandes ve Luke Shaw kaydetti. Manchester United’ın tarihi galibiyet serisi sona ermiş oldu.

Son maçında deplasmanda Wolverhampton’ı deplasmanda 4-1 mağlup ederek tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 21 maça çıkaran Manchester Cty’ye, ezeli rakibi ‘Dur’ dedi. Manchester United, deplasmanda oynadığı maçta Manchester City’yi yenerek, hem lidere üç puan yaklaştı, hem de inanılmaz serinin sona ermesini sağladı.

Karşılaşmanın ilk ve ikinci yarılarının hemen başlarında bulduğu gollerle sonuca giden Manchester United, rakibinin yoğun baskısına rağmen kalesini gole kapamayı başardı. Yüzde 66 topla oynayan, 700 pas yapan, Manchester United kalesine 23 şut çeken Manchester City, skoru değiştirecek golü bir türlü bulamadı. Manchester United ise savunma ağırlıklı oyunuyla, az ama öz gittiği Manchester United kalesine iki gol bırakmayı bildi.

Manchester United’ın 23 yaşındaki kalecisi Dean Henderson, Manchester City ataklarında gol izni vermedi. Sergilediği performansla alkış alan Henderson, David De Gea’nın sakatlığında İspanyol kaleciyi aratmadı.

MAÇ ADETA GOLLE BAŞLADI

Maça çok hızlı başlayan Manchester United, henüz 2. dakikada öne geçti. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Manchester United’ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, ağları havalandırarak takımını öne geçti. İlk yarıyı önde tamamlayan konuk ekip, ikinci yarının hemen başında bir gol daha buldu. 50. dakikada sahneye çıkan Luke Shaw, farkı ikiye çıkaran golü ağlara bıraktı.

Bu galibiyetle Manchester United, puanını 54 yaparak ikinci sıraya yükseldi. Manchester City ise yenilmesine rağmen 65 puanla zirvedeki yerini korudu.