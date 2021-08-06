Manchester City’nin istediği Harry Kane’den eleştirilere yanıt: ‘Canımı sıkıyor’

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın yıldızı Harry Kane, antrenmanlara çıkmadığı için Manchester City'ye transfer olacağı iddialarının artmasına ilişkin açıklamada bulundu.

SOZCU.COM.TR

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Tottenham’ın golcü futbolcusu Harry Kane, kulübüyle antrenman yapmayı asla reddetmediğini ve taraftarların profesyonelliğini sorgulaması nedeniyle incindiğini ifade etti.

İngiltere Milli Takımı’nın kaptanı, EURO 2020 sonrası tatile gitmesinin ardından sezon öncesi Tottenham’la antrenmanlara katılmaması nedeniyle eleştirilerin odak noktası oldu. Tottenham Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo’nun Kane ile konuşmadığını açıklaması, Manchester City’ye transfer olacağı iddialarını da kuvvetlendirdi.

Ancak Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Kane, profesyonelce hareket etmediği konusuna yanıt verirken, Cumartesi günü Tottenham’a döneceğini ifade etti. Kane, “Durumun ayrıntılarına girmeyeceğim. Antrenman yapmayı asla reddetmediğimi ve reddetmeyeceğimi açıklamak istiyorum” dedi.

“Planlandığı gibi yarın kulübe gideceğim” diyen Kane şöyle devam etti: “Bu hafta profesyonelliğimi sorgulayan bazı yorumları okumak canımı sıkıyor. Taraftarlarla olan ilişkimi tehlikeye atacak hiçbir şey yapmam.”

“TOTTENHAM PAZARLIK YAPMIYORSA İŞ BİTER”

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Cuma günü Kane’i transfer etme arzularını açıkça belirtti. Tottenham Başkanı Daniel Levy, kontratının bitmesine üç yıl kalan Kane’i 150 milyon Sterlin’den daha az bir fiyata satmayacağını açıklamıştı.

Bu da Jack Grealish’i 100 milyon Sterlin’e trnsfer ettikten sonra İngiltere transfer rekorunu tekrar kırmak anlamına geliyordu. Guardiola, “Tottenham pazarlık yapmak istemiyorsa iş biter. Tottenham’a bağlı. Harry olağanüstü bir forvet. Onunla ilgileniyoruz ama Tottenham pazarlık yapmak istemiyorsa, söyleyecek başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.