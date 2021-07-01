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Manchester United, Borussia Dortmund’dan Jadon Sancho’nun transferini resmen açıkladı

Borussia Dortmund, Jadon Sancho'nun transferi için Manchester United'la 85 milyon Euro karşılığında anlaştıklarını açıkladı. Dortmund Sancho'yu 4 yıl önce 8 milyon Euro'ya transfer etmişti.

Güncellenme: 13:10, 01/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Manchester United, Borussia Dortmund’dan Jadon Sancho’nun transferini resmen açıkladı

Avrupa’da transfer sezonunun ilk bombası patladı… İngiliz devi Manchester United, uzun süredir kadrosuna katmayı planladığı Borussia Dortmund’lu Jadon Sancho’nun transferini bitirdi. Alman Kulübü anlaşmayı resmi olarak açıkladı ve bonservis bedeli olarak 85 milyon Euro ödeneceğini duyurdu. 21 yaşındaki oyuncu için ödenecek bedelin bonuslarla birlikte 95 milyon Euro’yu bulması bekleniyor.

Jadon Sancho’nun kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Bundesliga’da genç yaşına rağmen müthiş bir performans ortaya koyan Sancho 104 maçta 38 gol 51 asist kaydetti.

Dortmund 2017’de Ousmane Dembele’yi de 105 milyon + bonuslar karşılığı satmıştı. Futbola Manchester City altyapısında başlayan Sancho Dortmund’a 8 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Genç yıldız yeni sezonda yeniden İngiltere’de forma giyecek.

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Yayınlanma Tarihi:13:01,