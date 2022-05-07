Manchester United darmadağın! Son 41 yılın en kötüsü…
Son 5 deplasman maçını da kaybederek 41 yılın en kötü serisine ulaşan Manchester United'ın matematiksel olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı kalmadı.
İngiltere Premier Lig’in 36. haftasında Brighton Hove & Albion ile Manchester United karşı karşıya geldi. Amex Stadium’da oynanan mücadeleyi ev sahibi Brighton 4-0’lık skorla kazandı.
Brighton, 6’sı isabetli 17 şut çektiği maçta Manchester United’ı sahadan sildi, farklı galibiyet elde etti.
Brighton’a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Moses Caicedo, 49. dakikada Marc Cucurella, 60. dakikada Leandro Trossard kaydetti.
Manchester United, 41 yıl sonra üst üste 5 deplasman maçından puan alamadı ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme şansını yitirdi.
MANCHESTER UNİTED’IN SON 5 DEPLASMAN MAÇI:
- 4-1 Man City
- 1-0 Everton
- 4-0 Liverpool
- 3-1 Arsenal
- 4-0 Brighton
MANU, 58 puanda kaldı. Brighton ise aldığı üst üste ikinci galibiyetle puanını 47’ye yükseltti.
Manchester United, sezonun son lig maçında Crystal Palace’a konuk olacak. Brighton ise Leeds deplasmanına gidecek.
#PremierLeague'in 36. Haftasında oynanan maçta Brighton rakibi Manchester United'ı 4-0 mağlup etti! Maçın golleri Caicedo, Cucurella, Groß ve Trossard'dan geldi! @iddaa #BHAMUN pic.twitter.com/IEAbWGpZeJ
— S Sport (@ssporttr) May 7, 2022