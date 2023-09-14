Manchester United, Jadon Sancho’nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı

Manchester United, Jadon Sancho’nun disiplinsiz davranışları nedeniyle geçici olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakibi Manchester United’da başlayan krizde son kurban Jadon Sancho oldu. Teknik direktör Erik ten Hag ile yıldızı bir türlü barışmayan yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı.

KRİZ GEÇEN YIL YEŞERDİ

Sancho ile ilgili sorun geçtiğimiz yıl başladı. Aralık 2022'de baş antrenör Erik ten Hag, bir basın toplantısında Sancho'nun sakatlıkla mücadele ederken ‘fiziksel ve zihinsel' faktörler nedeniyle bir süre kullanılamayacağını açıklamıştı.

Avrupa'nın en çok gelecek vaat eden genç oyuncularından biri olarak kamuoyunun gözünde büyüyen Sancho hocasıyla yaşadığı sorunlardan bir türlü kurtulamadı.

Sancho ve Ten Hag'ın ilişkisi geçtiğimiz günlerde oynanan Arsenal maçıyla yeniden ilgi odağı haline geldi. Ten Hag, sezon başlangıcında Arsenal’e karşı alınan mağlubiyetin ardından Sancho'nun maç günü kadrosundan çıkarıldığını çünkü kanat oyuncusunun karşılaşma öncesinde iyi antrenman yapmadığını söyledi. Sancho sosyal medya üzerinden bu iddiaları ‘tamamen gerçek dışı' olarak nitelendirdi.

“GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİM”

Sancho aynı akşam sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi:

“Lütfen okuduğunuz her şeye inanmayın! İnsanların tamamen gerçek dışı şeyler söylemesine izin vermeyeceğim. Bu hafta antrenmanlarda kendimi çok iyi idare ettim. Bu konunun başka sebepleri olduğuna inanıyorum ama bu konuya girmeyeceğim, uzun zamandır günah keçisi ilan edildim ve bu hiç adil değil!”

GALATASARAY EŞLEŞMESİNDEN SONRA OLANLAR OLDU

Ve bugün alınan kararda krizi son perdesi kapandı. Manchester United’dan yapılan açıklamada, “Jadon Sancho, takım disiplini sorunu çözülene kadar birinci takım grubundan uzakta kişisel bir antrenman programında kalacak” ifadeleri kullanıldı.

10 Ekim’de Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak Manchester United’da eşleşmenin ardından yaşananlar dikkat çekici. Kırmızı Şeytanlar’ın üzerinde dolaşan kara bulutların ardından;

• Greenwood takımdan gönderildi.

• Mount ve Varane sakatlandı

• Yeni transfer Sofyan Amrabat sakatlandı.

• Antony kadro dışı bırakıldı.

• Jadon Sancho kadro dışı bırakıldı.

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