Manchester United kazandı, şampiyonluğu kutlatmadı

İngiltere Premier Lig 35. hafta mücadelesinde Aston Villa’ya konuk olan Manchester United, 3-1 kazandı ve ezeli rakibi Manchester City’nin şampiyonluğu garantilemesine izin vermedi.

Bertrand Traore’nin 24. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Manchester United, ikinci yarıda Bruno Fernandes, Mason Greenwood ve Edinson Cavani’nin attığı gollerle 3-1 galip geldi.

Ev sahibi Watkins 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalırken, bir maçı eksik olan Manchester United bu galibiyetle puanını 70’e yükseltti. ‘Kırmızı Şeytanlar’ bu sonuçla, 80 puanla lider Manchester City’nin bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantilemesine izin vermedi. Aston Villa ise 48 puanda kaldı.

Manchester United bir sonraki maçında sahasında Leicester City’yi ağırlarken, Aston Villa evinde Everton’ı konuk edecek.