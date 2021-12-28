Manchester United, Newcastle deplasmanında 1 puanı David de Gea ile kurtardı

Premier Lig'de Manchester United'ın, Newcastle United'la 1-1 berabere kaldığı maçın son anlarında inanılmaz bir kurtarışa imza atan David de Gea takımını ipten aldı. Geceye damga vuran akılalmaz kurtarış sosyal medyada gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’in 19. hafta mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Newcastle United’a konuk oldu.

St. James’ Park’ta oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın henüz başında 7. dakikada Allan Saint-Maximin, soldan aldığı topla ceza sahasına kat ederek yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve Newcastle’ın ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasını sağladı.

Yenik durumdaki Manchester United’da Edinson Cavani, Mason Greenwood’un yerine oyuna girdi. Kırmızı Şeytanlar, aradığı golü bulmak için yüklenirken oyuna sonradan giren Cavani ile 71’de beraberliği yakaladı.

DE GEA’DAN İNANILMAZ KURTARIŞ

Ev sahibi Newcastle maçın son anlarında galibiyet golü için müthiş bir baskı kurdu. Karşılaşmanın 87. dakikasında yüklenen Newcastle’da Jacob Murphy’nin sol çaprazdan yaptığı vuruş direkten geri geldi. Devamında Miguel Almiron’un enfes şutunu 90’dan parmaklarının ucuyla çelen Manu kalecisi De Gea uzun zaman hafızalardan silinmeyecek bir kurtarışa imza atarak 1 puanı kurtardı.

Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca maç 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Manchester United 28 puana yükselirken Newcastle United ise puanını 11’e çıkardı.

SOSYAL MEDYADA DE GEA İÇİN YAPILAN BAZI YORUMLAR: