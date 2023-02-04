Manchester United Old Trafford’da seriyi 13 maça çıkardı
Premier Lig'de Manchester United, Bruno Fernades ve Marcus Rashford'ın golleriyle Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig’in 22. haftasında Manchester United, Crystal Palace’ı konuk etti. Maçın hemen başında 7. dakikada Bruno Fernandes’in penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Manchester United, devreyi 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarının ilk 15 dakikası Manchester United’ın üstünlüğüyle geçilirken Marcus Rashford, 62. dakikada kaydettiği golle skoru 2-0’a getirdi. Karşılaşmanın son bölümüne ev sahibi ekibin üstünlüğüyle girilirken 76. dakikada Jeffrey Schlupp’ın golüyle Crystal Palace farkı bire indirdi.
OLD TRAFFORD YENİDEN KALE OLUYOR
Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Manchester United, sahadan 3 puanla ayrıldı ve ligde 2 maç sonra kazandı. Kırmızı Şeytanlar Old Trafford’da arka arkaya 13. maçını da kazandı.
Bu sonucun ardından Crystal Palace’ın galibiyet hasreti ise 5 maça çıktı.
Aldığı galibiyetle Manchester United puanını 42’ye yükseltti. Crystal Palace ise 24 puanda kaldı.
CASEMIRO KIRMIZI KART GÖRDÜ
Manchester United’ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, maça ilk 11’de başladı. Hollandalı forvet, 59. dakikada yerini Alejandro Garnacho’ya bıraktı. Maça ilk 11’de başlayan bir diğer isim Casemiro ise 70. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Ara transfer döneminde takıma katılan isimlerden Marcel Sabitzer ise 81. dakikada Antony’nin yerine oyuna dahil oldu.