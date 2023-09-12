Manchester United Rasmus Hojlund’un formalarını bir harf yüzünden satamıyor

Premier Lig devi Manchester United, 75 milyon Sterlin'e transfer ettiği Rasmus Højlund'un soyadında bulunan 'ø' harfi nedeniyle formalarını 1 aydır satamıyor.

Sozcu.com.tr

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Manchester United’ın kulüp mağazası, 75 milyon sterlinlik yeni transfer Rasmus Højlund’un adının yazılı olduğu formaları, stoklarında eksik olan Danimarka’da kullanılan ‘ø’ harfi yüzünden bir aydan uzun bir süredir satamadı.

Daily Mail'in haberine göre; Old Trafford’da bulunan dev kulüp mağazası, bu olayın düzeltilmesi için ve Højlund’un soyadının yazılabilmesi için gereken harfi beklemek zorunda kaldı. Forma almak için mağazaya gelen ve bu durumu öğrenen hayal kırıklığına uğramış taraftarlar kulübü “beceriksiz” olarak nitelendirdi.

‘TAM ANLAMIYLA BİR BECERİKSİZLİK’

Rasmus Højlund, Ağustos ayının başında Atalanta’dan transfer edilmişti. Ancak 20 yaşındaki oyuncunun formasını satın almak isteyen taraftarlara, “ø” harfinin stoklarda yer almadığı ancak çarşamba gününe kadar geleceği sözü verildi.



Bu sorunu önemsiz bulanlar olsa da, Manchester United taraftarlarından bazıları, bu olayın kulüp yetkililerinin en temel işleri bile nasıl doğru yapamadığının bir göstergesi olduğunu ve bu utanç verici durumun, Premier Lig devleri için saha içi ve saha dışında yaşanan korkunç bir ayın ardından geldiğini ifade ediyor.

20 yaşındaki oyuncunun adının yazılı olduğu formayı doğum günü hediyesi olarak alamayan bir taraftar, “Bu tam anlamıyla bir beceriksizliktir” dedi. “Büyük bir yaz transferi gerçekleştirdiniz ve hala onun adının yazılı olduğu bir forma alamıyorsunuz çünkü kimse Danca ‘ø’ harfini temin edemiyor.” ifadelerini kullandı

Manchester United, en kısa sürede Danca'ya ait bu harfi stoklayıp, forma satışlarına başlamak istiyor.