Manchester United taraftarı, Liverpool maçı öncesi stadı bastı! Glazer protestosu…

Binlerce Manchester United taraftarı, kulübün Amerikalı sahiplerini protesto etmek için Liverpool maçı öncesinde Old Trafford’a baskın düzenledi. Stat önünde toplanan kalabalık, stadyum girişine hücum ederek güvenliği aştı ve stat zeminine ulaşmayı başardı.

Manchester United kafilesinin konakladığı Lowry Hotel’in de önünü dolduran ve adeta ablukaya alan taraftarlar, oyuncuların otelden çıkmasına engel olmaya çalıştı. O sırada bir başka grup taraftar da yönetimi protesto etmek için Old Trafford’a yöneldi ve saha içine girerek şok görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

TSİ 18.30’da başlaması beklenen maçın ertelenmeyeceği öğrenilirken, iki takım otobüsünün henüz stada ulaşamadığı öğrenildi. Liverpool takımı da, Manchester polisi tarafından kaldıkları otelde korunuyor. Stat baskını yapan taraftarlar, duman bombaları kullanırken “Glazers istifa” ve “United, United” tezahüratlarında bulundu. Öte yandan bazı taraftarların yayın yapılan kameraları kırdığı görülürken, yetkililer stat zemininde yaşanan hasarı tespit etmeye çalışıyor.

— Liam (@OfficialVizeh) May 2, 2021