Manchester United taraftarı Liverpool otobüsünün lastiklerini patlattı

İngiltere Premier Lig’de bu akşam oynanan Manchester United-Liverpool karşılaşması öncesinde ev sahibi takımın taraftarları protestolarını sürdürdü.

Lig fikstürüne göre 2 Mayıs’ta oynanması gereken mücadele öncesinde güvenlik görevlilerini aşarak Old Trafford zeminine giren taraftarlar, meşale yakıp slogan atarak Manchester United’ın Avrupa Süper Lig’ine katılma kararını ve kulübün sahibi Glazer ailesini protesto etmişti.

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OTOBÜS DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDILAR

İngiltere Futbol Federasyonu maçı bu akşama ertelemişti. Karşılaşma için Old Trafford’a gitmek üzere kamp yapılan otelden çıkan Liverpool kafilesini taşıyan otobüsün önünü arabalarla kesen Manchester United taraftarı, aracın lastiklerini patlattı. Liverpool olay yerine gelen yeni bir otobüse binerek stada ulaşmayı başardı.