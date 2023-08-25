SPOR
Abone Ol

Manchester United’a transfer olan Altay Bayındır’ı, Ali Koç uğurladı

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, 4 yıllık sarı-lacivertli serüvenini tamamlayarak Manchester United'a transfer oldu. Altay Bayındır, Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla İngiltere'ye gitti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Manchester United’a transfer olan Altay Bayındır’ı, Ali Koç uğurladı

Milli kaleci Altay Bayındır, 4 yıllık Fenerbahçe serüvenine noktayı koyarak Manchester United için İngiltere’ye gitti.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetiminden özel izin alarak transfer görüşmeleri için Yunanistan’a giden Altay Bayındır, dün sarı-lacivertlilerin Twente maçı kadrosunda yer alsa da yedek kulübesinde karşılaşmayı takip etti. Mücadele öncesinde taraftarları selamlayarak veda eden Altay Bayındır’ın bugün ise Manchester United macerası başladı.

ALTAY BAYINDIR’I ALİ KOÇ UĞURLADI

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelen Altay Bayındır’ı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç uğurladı.

İkili uzun süre sohbet ederken Altay Bayındır, Ali Koç alandan ayrılırken kapıya kadar eşlik etti. Özel uçakla İngiltere’ye giden milli kalecinin, rutin sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

İsmail Kartal'dan Altay Bayındır'a teşekkürİlginizi Çekebilirİsmail Kartal'dan Altay Bayındır'a teşekkürKadıköy'de Altay Bayındır anonsuİlginizi ÇekebilirKadıköy'de Altay Bayındır anonsuAltay Bayındır İngiliz devine gidiyorİlginizi ÇekebilirAltay Bayındır İngiliz devine gidiyor
X Reklam