Manchester United’da Cristiano Ronaldo kamp kadrosuna alınmadı

Manchester United'dan ayrılmak istediği iddiaları ile gündeme gelen Cristiano Ronaldo ile ilgili yeni bir kriz yaşandı. Portekizli yıldızın Tayland ve Avustralya kampına katılmayacağı açıklandı.

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İngiltere Premier Lig devi Manchester United yeni sezon öncesi Cristiano Ronaldo krizi ile çalkalanıyor. Takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Cristiano Ronaldo’nun geleceği konusunda belirsizliği artıran yeni bir gelişme yaşandı.

Manchester Kulübü 37 yaşındaki yıldızın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tayland ve Avustralya’da gerçekleştirilecek kampa katılmayacağını açıkladı. Manchester United, Ronaldo’nun kadroda olmamasına ilişkin, bir aile sorunu için ek izin aldığı bilgisini paylaştı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İngiliz basını ise Ronaldo’nun Manchester United’da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılma kararı aldığını yazdı. Daha önce de Barcelona ve Bayern Münih gibi takımların Ronaldo için devreye girdiği belirtilmiş, hatta Chelsea’nin yeni sahibi Todd Boehly ile oyuncunun menajeri Jorge Mendes ile bir görüşme gerçekleştirdiği ileri sürülmüştü.

Tayland’da Liverpool’la hazırlık maçı oynayacak Manchester United, sonrasında Avustralya’ya gidecek ve burada Melbourne Victory, Crystal Palace ve Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

2021 yazında yıldızının parladığı Manchester United’a geri dönen Ronaldo, geçen sezon çıktığı 38 maçta 24 kez fileleri havalandırdı.