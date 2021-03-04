Manchester United’da Rashford ve Maguire kapıştı: ‘Çeneni kapat gerizekalı’

Manchester United’ın Crystal Palace ile oynadığı karşılaşmada, ‘Kırmızı Şeytanlar’ın iki futbolcusu Harry Maguire ve Marcus Rashford’un tartışması maça damga vurdu.

Son 5 maçından 4 beraberlik – 1 galibiyet alan ve son iki maçında golsüz beraberlikle ayrılan Manchester United, ikinci sırada olmasına rağmen lider Manchester City’nin 14 puan gerisine düştü.

Crystal Palace karşısında da gol atmayı başaramayan Ole Gunnar Solskjaer’in öğrencileri, ikinci yarıda gergin anlar yaşadı. Mücadelenin 69. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Marcus Rashford ve kaptan Harry Maguire arasında tartışma yaşandı.

Topu ileriye gönderen Maguire’un “Lanet olsun ofsayttan çık” sözleri saha mikrofonlarından yayına yansırken, Rashford’un “Çeneni kapat gerizekalı” yanıtını vermesi gündeme oturdu.

“İnsan doğasında bu var”

Maçtan sonra konuşan ve skoru değerlendiren Manchester United Teknik Direktörü Solskjaer, sonucun hayal kırıkığı olduğunu dile getirdi.

“Liderliğe çok yakındık. Eğer sahada olanların farkında değilseniz maçı kazanamazsınız. Palace her zaman işinizi zorlaştıran bir takım. İkinci yarıda hiç oynayamadık. Bazen elinizden gelenin en iyisini yapamazsınız. İnsan doğasında bu var. Bugün yapamadık.”