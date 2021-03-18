Manchester United’da tartışma yaratan karar… Erling Haaland’ın kaderini değiştirmiş

Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın yeni Sportif Direktörü John Murtough, İngiltere’de tartışma konusu oldu. Geçtiğimiz hafta göreve getirilen John Murtough’un, 3.5 yıl önce Erling Haaland’ın kaderini değiştirecek bir hataya imza attığı öğrenildi.

Erling Haaland’ın belki de bambaşka bir kariyer planı izlemesini sağlayan olay 2018 yılının yaz transfer döneminde gerçekleşti. O dönem Molde’de forma giyen Norveçli golcü, Manchester United gözlemcilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Manchester United transfer ekibinde yer alan John Murtough da Erling Haaland’ı takıma kazandırmak için çalışan isimler arasında yer aldı.

AKIL ALMAZ ANLAŞMAZLIK

Molde ile yapılan görüşmelerde büyük ilerleme kaydedilirken, akıl almaz bir yanlış anlama, Norveçli golcünün elden kaçmasına neden oldu. The Insider’da yer alan habere göre John Murtough, bu transferin oldukça düşük bir bedelle gerçekleşmemesine neden olan isimlerin başında yer aldı. Erling Haaland’ı 3.5 milyon Euro’ya yapılması planlanan transfer, saat farkı nedeniyle yattı.

Futbolcunun menajeri ve kulüp ile yapılan pazarlıklarda sona gelinirken, iki taraf ertesi sabah 9’da tekrar haberleşmek üzere telefon görüşmesine son verdi. Ancak John Murtough, randevunun İngiltere saatine göre olduğunu düşündü. Oysa Molde tarafı, Norveç saat diliminde aranmayı bekledi. Uzun süre Manchester United kulübünden ses çıkmayınca, şimdi 110 milyon Euro değer biçilen Avrupa’nın en iyi genç yıldızlarından biri, 3.5 milyon Euro’ya transfer edilemedi.

AVUSTURYA’NIN YOLUNU TUTTU

Transferi tamamlayacak olan telefon görüşmesinin sorumlusu olan John Murtough, Avrupa devlerini peşinden koşturan Erling Haaland’ın oldukça uygun bir bedelle Manchester United’a katılamamasının mimarı oldu. Saat farkı nedeniyle edilemeyen telefon, Erling Haaland’ın kariyerini değiştirdi. Aynı sezonun devre arasında ise Avusturya temsilcisi Salzburg, 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Norveçli golcüyü kadrosuna kattı.

John Murtough, şimdi ise Manchester United’ın futbol aklını yönetecek isimlerden biri olarak sportif direktörlük görevine getirildi. John Murtough, 3.5 milyon Euro’ya bitiremediği transferi şimdi yüz milyon Euro’lar harcayarak bitirmeye çalışacak ekibin başında yer alıyor.

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Haaland ise 20 milyon Euro’ya transfer olduğu Borussia Dortmund’da inanılmaz bir performans ortaya koyuyor. 20 yaşındaki futbolcu, 1 Ocak 2020 tarihinde geldiği Alman ekibiyle çıktığı toplam 48 maçta 47 gol atarken, 11 de asist yaptı.