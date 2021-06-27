Manchester City Jack Grealish için kesenin ağzını açtı! Rekor ücret…

EURO 2020’de İngiltere Milli Takımı ile yıldızını parlatmaya devam eden Aston Villa’nın kaptanı Jack Grealish, Manchester City’nin transfer hedefi haline geldi.

ESPN’de yer alan habere göre; Sergio Agüero’nun ayrılışıyla Tottenham’dan Harry Kane’i kadrosuna katarak o boşluğu doldurmak isteyen Manchester City, Aston Villa’nın orta saha oyuncusu Jack Grealish için de yaklşaık 140 milyon Dolar’ı gözden çıkardı. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde, Manchester United’ın Paul Pogba için 2016’da ödediği 124 milyon Dolar değerindeki rekor bonservis bedelini geçilmiş olacak.

Manchester City cephesinin transfer iddialarıyla ilgili yorum yapmayı reddettiği ifade edilirken, kaynaklar Premier Lig’in son şampiyonu ve Aston Villa arasında henüz bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlanmadığını belirtti.

“MANCHESTER CITY İÇİN PAHALI”

ESPN kaynakları, iki kulüp arasında resmi bir görüşme gerçekleşmediğini ancak, EURO 2020’den sonra imzaların atılmasına kesin gözüyle bakıldığına dikkat çekti. City Teknik Direktörü Pep Guardiola ve Futbol Direktörü Txiki Begiristain’in uzun süredir Grealish’i takip ettikleri ve ilgileri olduğu biliniyordu.

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2019 yılında Grealish hakkında konuşan Pep Guardiola “Grealish, inanılmaz bir oyuncu. Championship'te oynarken gelen tekliflere rağmen Aston Villa'dan ayrılmayıp, kulübüyle yoluna devam etmeye karar vermesi ve Premier Lig'e yükselmelerinden dolayı çok mutluyum. Grealish son paslarda ve üçüncü bölgede çok yetenekli bir oyuncu. Her zaman bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Gerçekten olağanüstü bir futbolcu ama Manchester City için çok pahalı” ifadelerini kullanmıştı.

İMZA EURO 2020’DEN SONRA

25 yaşındaki Jack Grealish, EURO 2020’de İngiltere Milli Takımı ile son 16 turunda Almanya’ya mücadele etmeye hazırlanıyor ve City’ye transferinin turnuva sona erdikten sonra gerçekleşmesi bekleniyor. EURO 2020’nin finali 11 Temmuz’da Wembley’de yapılacak. 2014 yılından beri Aston Villa formasıyla 213 maça çıkan Grealish 32 gol atıp 43 asist kaydetti.

GREALISH OLSA DA KANE…

Öte yandan City’nin Grealish için yüksek miktarda bonservis ödeme ihtimaline karşın Harry Kane için de ısrarcı olacağı öğrenildi. Kane’in Tottenham ile sözleşmesinin bitmesine 3 yıl var ve Tottenham Başkanı Daniel Levy’nin istediği bonservis bedeli 200 milyon Dolar civarında.