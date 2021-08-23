Manisa FK Denizlispor karşısında penaltıyla güldü
Sahasında Denizlispor'u konuk eden Manisa FK, rakibini penaltıdan attığı golle yendi.
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın tek golünü penaltında Nizamettin kaydetti.
Karşılaşmanın önemli anları
- 20′ Ahmet'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sertaç'ın ceza sahası içerisi sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Stackhowiak son anda topu kornere çeldi.
- 22′ Sertaç'ın ceza sahası yayının yaklaşık 1 metre gerisinden ortaladığı topa, ceza sahası içi sol çaprazda Ahmet'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Stackhowiak'ın kucağında kaldı.
- 38′ Manisa FK'nın atağında Sousa'nın ceza sahasının dışından sert şutunda, kaleci Stackhowiak topu güçlükle kornere tokatladı.
- 40′ Okan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte Manisa FK'dan Erhan'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından kornere çıktı.
- 45+2′ Manisa FK atağında ceza sahası içi sol son çizgiden Mehmet Yılmaz'ın ortaladığı topa altıpasın hemen önünde Anıl'ın röveşatasında, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden auta gitti.
- 68′ Muhammed Eren'in pasıyla topla buluşan Tusha'nın rakip ceza yayının içinden sert şutunda, meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak dışarıya çıktı.
- 77′ Manisa FK'nın atağında Muhammet Özkal'ın ceza sahası içerisinde rakibi Orgill'e yaptığı müdahale sonrası hakem Yiğit Arslan penaltı kararı verdi.
- GOL! 78′ Penaltı atışını kullanan Nizamettin'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
- 84′ Nizamettin'in havadan pasında topla buluşan Orgill'in ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Stackhowiak son anda ayaklarıyla topa müdahale ederek, tehlikeyi uzaklaştırdı.
- 90+3′ Nizamettin’in pasıyla topa sahip olan Orgill’in rakip ceza yayının hemen önünden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Stackhowiak uzanarak meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Temel, Emir Eray Eyisoy
Manisa FK: Muhammed Birkan, Mehmet Yılmaz, Ahmet (Tabekou dk. 65), Sadi, Erhan, Nizamettin, Andre Sousa (Hakan dk.73), Kouter, Anıl (Tormin dk. 66), Sertaç (Kubilay dk. 83), Orgill
Yedekler: Samet, Kemal, Muhammet Taha, Mustafa
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Denizlispor: Stackhowiak, Emre, Muhammet Özkal, Kadir, Gökhan, Muhammed Eren (Görkem dk. 90+3), Muhammed Gönülaçar, Furkan, Okan (Murathan dk. 58), Mehmet Ali (Alihan dk. 71), Tusha
Yedekler: Abdülkadir, Asım, Ferhat, Mert, Burak, Emirhan
Teknik Direktör: Serhat Gülpınar
Gol: Nizamettin (dk. 78 pen.) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Kouter, Muhammed Birkan (Manisa FK), Furkan, Muhammet Eren (Denizlispor)