Manisa FK deplasmanda Erzurumspor FK’yi mağlup etti
Manisa FK, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK'yi mağlup ederek 1. Lig'de maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Trendyol 1. Lig’in üçüncü haftasında Manisa FK, deplasmanda Erzurumspor FK’yi 2-1 mağlup etti.
Manisa FK’yi galibiyete taşıyan golleri 15. dakikada Oğuz Gürbulak ve 63. dakikada Burak Altıparmak kaydetti. Erzurumspor FK’nin tek golünü 51. dakikada Yakup Kırtay kaydetti.
Bu galibiyetle Manisa FK puanını 7’ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Erzurumspor FK 2 puanda kaldı.
- Stat: Erzurum Kazım Karabekir
- Hakemler: Mehmet Ali Özer, Seyfettin Ünal, Suat Güz
- Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Muhammed Furkan Özhan (Dk. 33 Yakup Kırtay), Özgür Sert (Dk. 74 Estrela), Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 90+6 Hüseyin Mevlütoğlu), Rosheuvel, Eren Tozlu, Mustafa Gürkan Varlık (Dk. 33 Sefa Akgün)
- Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk. 90+5 Bedirhan Altunbaş), Ayberk Karapo, Graovac, Kaan Kanak, Diallo (Dk. 89 Cissokko), Tugay Kaçar, Burak Altıparmak (Dk. 89 Domgjonas), Kerim Frei (Dk. 80 Doğukan Emeksiz), Oğuz Gürbulak, Lima
- Goller: Dk. 15 Oğuz Gürbulak, Dk. 63 Burak Altıparmak (Manisa FK), Dk. 51 Yakup Kırtay (Erzurumspor FK)
- Sarı kartlar: Dk. 76 Ayberk Karapo, Dk. 90+3 Kaan Kanak (Manisa FK) (AA)