Manisa FK için tarihi sınav

Misli.com 2’nci Lig Beyaz Grup’ta sezon başından beri namağlup olarak liderlik koltuğundan inmeyen Manisa Futbol Kulübü, yarın şampiyonluk ve tarihinde ilk kez 1’inci Lig’e çıkışını ilan etme hedefiyle Şanlıurfaspor’u ağırlayacak.

Mümin Özkasap Stadı’ndaki karşılaşma saat 15.00’te başlayacak. Grupta 30 maç sonunda topladığı 76 puanla son 6 hafta öncesi en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon’un 17 puan önünde olan Manisa FK’nın yarın alınacak sonuçlara göre şampiyonluğunu resmen ilan etme ihtimali bulunuyor.

Manisa FK, yarın kazanır, takipçisi Hekimoğlu Trabzon da Çorum FK deplasmanında galip gelemezse bitime 5 maç kala matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyecek. İki takımın da maçlarını kazanması veya Manisa FK’nın puan kaybı halinde şampiyonluk turu 33’üncü haftaya kalacak. 2018 yılında yine ilk kez 3’üncü Lig’den 2’nci Lig’e çıkan, son 2 sezonda bu ligde Play-Off oynayan Manisa ekibi, geçen sezon finalde Tuzlaspor’a seri penaltılarla yenilmişti.

Sezon başından beri gol, galibiyet, puan, averaj rekorları kırıp liglerin tek namağlup takımı olan Manisa FK’da teknik direktör Serkan Özbalta, son düzlükte hata yapmayacaklarını söyledi.