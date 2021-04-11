Manisa FK ve Eyüpspor, TFF 1. Lig’e yükseldi

TFF 2. Lig’de mücadele eden Manisa FK ve Eyüpspor, bitime 5 hafta kala şampiyonluklarını ilan etti.

Beyaz Grup’ta Uşakspor ile 1-1 berabere kalan Manisa FK, bitime 5 hafta kala şampiyon olarak 1. Lig biletini kaptı. Kırmızı Grup’ta ise İstanbul ekibi Eyüpspor, Kastamonuspor ile golsüz berabere kalarak şampiyon oldu.

TFF 1. Lig’e yükselen 3. takımı ise Beyaz ve Kırmızı Grup play-off’larında finale kalan iki takımın mücadelesi belirleyecek.

TFF 1. Lig’de ise Eskişehirspor TFF 2. Lig’e düşmeyi garantiledi.