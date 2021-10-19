Manisa FK’da Turgay Altay dönemi başladı

TFF 1. Lig’de 6 maç üst üste mağlubiyet alan Manisa FK’nın teknik direktörlük görevine Turgay Altay getirildi. Yeni teknik direktör Turgay Altay, Manisa FK’nın hedefleri olan bir takım olduğunu belirterek, “Öncelikle kulübün DNA’sına uygun bir oyun kültürü oluşturarak kendime ait agresif, tutkulu ve ofansif bir antrenör takımı yaratmak istiyorum” dedi.

İlker KILIÇASLAN

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TFF 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, sezona 3. teknik direktörüyle devam ediyor. Serkan Özbalta’nın ardından göreve gelen ve sadece 9 gün takımın başında kalan Naci Şensoy’dan sonra Manisa ekibi, Turgay Aktaş’ı takımın başına getirdi.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Manisa FK Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ile yeni teknik direktör Turgay Altay 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Manisa Futbol Kulübü gibi hedefleri olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Teknik Direktör Turgay Altay yaptığı açıklamada, “Öncelikle kulübün DNA'sına uygun bir oyun kültürü oluşturarak kendime ait agresif, tutkulu ve ofansif bir antrenör takımı yaratmak istiyorum. Bana bu projeyi hayata geçirme fırsatı veren başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah takımımızı hep birlikte yukarılara taşıyacağız” dedi.

“TAKIMIMIZDA BAŞARILI OLACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM”

Yeni Teknik Direktör Turgay Altay'a başarı dileklerini ileten Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Turgay Altay hocamız yeni jenerasyon teknik direktörler arasında dikkat çeken bir isim. Turgay hocamız ve ekibi bilimsel, modern futbola önem veren bir felsefeye sahip. Biz de kulübümüzün sadece bugününü değil geleceğini de inşa ediyoruz. Futbolda devamlılığın önemini çok iyi biliyoruz. Hoca tercihimizi de bu düşünce doğrultusunda yaptık. Turgay hocamızın takımımızda başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Taraftarlarımızı son haftalarda üzdüğümüzün farkındayız. En kötü gün bugünse bugün de Manisa diyeceklerine ve Turgay hocamıza sabırla destek vereceklerine inancım da tamdır. Hocamıza yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum.”