Manisa FK’de beş futbolcuya af çıktı

Manisa FK'da süresiz kadro dışı bırakılan futbolcular affedildi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, ligin 9. haftasında süresiz olarak kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar doğrultusunda yeniden takımla çalışmaya başlayacakları belirtildi.

Manisa FK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Kadro dışı bırakılan oyuncularımız Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Andre Sousa, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar, yönetim kurulumuz ve teknik heyetimizin aldığı karar doğrultusunda yeniden takımızla birlikte çalışmalara başlayacaktır” denildi.