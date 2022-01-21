Manisalı judoculardan madalya yağmuru

Manisalı judocular, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakalarına damga vurdu. Müsabakalarda Manisa’yı ve okullarını temsil eden judocular, 10 altın, 11 gümüş ve 10 bronz madalya kazanarak başarılı bir grafik çizdi.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakalarına Manisalı judocular adeta damga vurdu. 10'u altın, 11'i gümüş ve 10'u bronz olmak üzere 31 madalya kazanan Manisalı judocular mart ayında Kırıkkale’de yapılacak Türkiye Şampiyonası’na katılacak.

Alınan dereceler şöyle: “40 kiloda birinci Zilan Ertem, 44 kiloda birinci Gülşen Tanrıkulu, 50 kiloda birinci Ahmet Dikici, 55 kiloda birinci Bedray Kablan, 57 kiloda birinci Sezin Recepçe, 66 kiloda birinci İsmail Durbak, 70 kiloda birinci Sümeyye Kaya, 73 kiloda birinci Abdülkadir Atılgan, 81 kiloda birinci Enes Pınar, 90 kiloda birinci Sami Yusuf Çiçek, 40 kiloda ikinci Bengü Yılmaz, 48 kiloda ikinci Pınar Boğa, 52 kiloda ikinci Ceyda Aydın, 55 kiloda ikinci Batın Emre Özdemir, 60 kiloda ikinci İbrahim Özçiçek, 66 kiloda ikinci Emin Taha Kırmızı, 70 kiloda ikinci Belinay Beyza Gökkaya,+70 kiloda ikinci Öznur Efe, 81 kiloda ikinci Cuma Çiçek, 90 kiloda ikinci Zübeyir Talha Polat, +90 kiloda ikinci Mehmet Alp Seçilmiş, 48 kiloda üçüncü Nehir Ekşi, 55 kiloda üçüncü Mehmet Altaş, 60 kiloda üçüncü Kemalcan Çavdar, + 60 kiloda üçüncü İbrahim Aslan, 63 kiloda üçüncü Kerimenur İşbecer, 66 kiloda üçüncü Alp Çalışkan, 81 kiloda üçüncü Abdullah İnci, +70 kiloda üçüncü İrmak Ceylin Güçtekin, 90 kiloda üçüncü Hakkı Emir Ulaş ve +90 kiloda üçüncü Mehmet Emin Çolakçivi.”

Sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, “Judoda başarıdan başarıya koşmaya devam ediyoruz. Bu yıl hedefimiz milli takım seviyesinde başarı çıtasını yükseltmek. Muğla’da elde ettikleri madalyalarla bizleri gururlandıran sporcularımıza mart ayında Kırıkkale’de yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diliyorum” dedi.