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Mansur Yavaş’tan Milli Takım’a erken tebrik: ‘Heyecandan’

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile oynadığı maç sırasında gülümseten bir hataya imza attı. Yanlışını sonradan fark eden Yavaş'ın, "Heyecandan erken paylaşmışım" mesajı ise etkileşim yağmuruna tutuldu.

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Mansur Yavaş’tan Milli Takım’a erken tebrik: ‘Heyecandan’

2022 Dünya Kupası Elemeleri grup maçında Letonya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, geriye düştüğü maçın 90+7. dakikasında bulduğu golle 2-1 galip geldi. A Milli Takım’ın beraberlik golünden sonra Twitter’da paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, maç oynandığı sırada millileri galibiyetten ötürü tebrik eden bir mesaj paylaştı.

Kısa süre sonra yaptığı hatayı fark eden Başkan Yavaş, maçı son saniyede attığımız golle 2-1 kazandıktan sonra kendi tweet’ini alıntılayarak “Heyecandan erken paylaşmışım :)” yazdı. Galibiyeti önceden bilen Yavaş’ın paylaşımı binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

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