ManU’nun ardından Chelsea de Varane’a talip oldu

İngiltere’de Premier Lig ekiplerinin yarışı, transfer döneminde de devam ediyor. Manchester United’ın ardından Chelsea de Varane için nabız yoklamaya başladı.

REAL MADRİD İLE 1 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Fransız savunmacının, Real Madrid ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Koronavirüs pandemisinden finansal olarak oldukça etkilenen Real Madrid, Varane’a yıllık ücretinde indirime giderek yeni bir sözleşme teklif etti. Ancak oyuncunun bu sözleşmeyi kabul etmesi beklenmezken, Varane’ı bedelsiz şekilde elinden kaçırmak istemeyen Real Madrid’in Fransız savunmacının bonservis bedelini 50 milyon Pound olarak belirledi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, 50 milyon Poundluk ücreti ödemeye hazır. Ancak Chelsea’nin araya girmesinin ardından transferin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu.