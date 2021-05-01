Maradona’nın ölümü hakkındaki soruşturmada şok rapor

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona, geçtiğimiz Aralık ayında geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata veda etmişti. Vefatından kısa bir süre önce beyin ameliyatı geçiren Maradona'ya yanlış tedavi uygulandığı ve doktorunun ihmal şüphesi taşıdığı şeklindeki iddialar sonrası savcılık harekete geçmişti. Başkent Buenos Aires'teki San Isidro Savcılığı, Maradona'nın ölümü hakkında soruşturma başlatmıştı.

San Isidro Savcılığı, soruşturma kapsamında uzman doktorların Maradona’nın ölümü hakkında bir rapor hazırlaması talebinde bulundu. Arjantin resmi haber ajansı TELAM’ın haberine göre 20 uzmanın yer aldığı sağlık kurulu raporunda, Arjantinli efsanenin son günlerinde uygun şartlar altında hastanede kalması durumunda, daha uzun süre hayatta kalabileceği belirtildi.

KADERİNE TERK EDİLDİ

Maradona’nın tedavisi ile ilgilenen sağlık ekibi hakkında da soruşturma yürüten San Isidro Savcılığı’nın talebi üzerine uzman doktorların hazırladığı raporda, Maradona ile ilgilenen sağlık ekibinin eylemlerinin yetersiz, eksik ve sorumsuzca olduğuna karar verdi. Rapora göre Maradona’nın sağlığı kaderine terk edildi.

Maradona’nın ölmeden 12 saat önce acı çekmeye başladığı da yer alan raporda, Arjantinli efsanenin gerektiği gibi kontrollerinin yapılmadığı, hayati tehlike belirtilerinin ise göz ardı edildiği ifadelerine yer verildi. Raporda ayrıca, Maradona’nın beyin ameliyatı geçirdikten sonra sağlığı hakkında doğru karar verme yetisinin bulunmadığı da yer aldı.

San Isidro Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, 7 sağlık görevlisi, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanıyor.