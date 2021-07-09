Marcao: Akıllı ve sabırlı oynamamız gerekiyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da Brezilyalı stoper Marcao, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalışmaları ve Şampiyonlar Ligi elemesindeki PSV maçlarını da değerlendiren Marcao’nun sözleri şöyle;

*Antrenmanlarımız tabi ki en yoğun şekilde başladı. Zor bir sezon bizi bekliyor. Oynayacağınız her sezon, bir önceki sezondan daha zor oluyor. Sonuçta Avrupa maçlarımız ve Süper Lig maçlarımız var. Galatasaray her zaman en yukarıda olabilmek. Bunun için çalışmalara başladık.

*PSV herkesin bildiği ve tanıdığı bir ekip aynı zamanda güçlü bir ekip. Ama biz de güçlü bir takımız. Biz de devamlı Avrupa’da olmak isteyen bir takımız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Fatih hocamız ve yardımcıları bizi en şekilde hazırlıyor. İki maç oynayacağız. Akıllı ve sabırlı oynamamız gerekiyor. İlk maçımız Hollanda’da ve oradan en iyi şekilde ayrılıp sonrasında sahamızdaki sonuçla bir üst tura çıkmak istiyoruz.

Galatasaray, PSV ile ilk maçına Hollanda’da 21 Temmuz Çarşamba günü, rövanş maçına ise 28 Temmuz Çarşamba günü ise İstanbul’da çıkacak.