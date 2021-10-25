Marcao Beşiktaş maçıyla döndü! 8 maç sonra sahada…

Süper Lig'in ilk haftasında Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı sonucunda PFDK tarafından 8 maç ceza alan Marcao, Beşiktaş derbisiyle birlikte ilk 11'e döndü.

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Galatasaray’ın ligin ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldırısı sonucunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 8 maçlık cezaya çarptırılan Marcao, cezasının tamamlanmasının ardından Beşiktaş maçında ilk 11’deki yerini aldı.

Avrupa Ligi maçlarında teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11’e monte edilen Marcao, cezasının sona ermesinin ardından ligde de ilk 11’deki yerine kavuştu. Terim’in savunmada Nelsson ile birlikte görev verdiği Brezilyalı stoper çok konuşulan kavganın ardından Kerem Aktürkoğlu ile birlikte ligde sahaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Marcao Kerem Aktürkoğlu’na saldırmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; “Futbolun mahremiyeti içinde pek çok şey yaşar ve kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı, haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm. İyi örnek olamadım. Bu nedenle öncelikle Kerem’in anne ve babasından onların ellerini öperek ‘af’ diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem’den dünkü davranışımdan ötürü çok çok özür diliyorum”