Marcao: Fatih Terim’i sevmiyorlar çünkü Türkiye’de hep kazanmış

Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao, ülkesinde verdiği röportajda Türkiye gündemine dair önemli ifadeler kullandı. Şampiyonluk yarışından söz eden ve “Az hata yapan şampiyon olacak” diyen 24 yaşındaki savunmacı, teknik direktör Fatih Terim’le ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Başarılı futbolcu, “Teknik olarak çok iyi, taktiksel konularda konuşmayı, detayları vermeyi çok seviyor” sözleriyle hocası Terim’i anlatırken, “Rakipler Fatih Terim’i çok sevmiyor çünkü o hep kazanmış. Türkiye’de her şeyi kazandı. Onu sevenler çok seviyor ve geri kalanlar ise sevmiyor” ifadelerini kullandı.

Takımın gerçek liderinin kaleci Fernando Muslera olduğunu söyleyen Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe derbilerinin havasının çok ayrı olduğuna dikkat çekti.

İşte Marcao’nun açıklamaları:

“Bu sezon çok ciddi bir şampiyonluk yarışı var ve sezon sonuna kadar sürecek gibi gözüküyor. Her puan çok önemli. Daha az hata yapan takım sezon sonunda şampiyon olacak. Başakşehir’de ne olduğunu bilmiyorum gerçekten ilginç çünkü 2 sezondur şampiyonluğa oynuyorlardı. Belki de Şampiyonlar Ligi maçları onlar için sert geldi, Çarşamba PSG, Real Madrid ile oynayıp sonra hafta sonu tekrar oynamak zor. Sonunda bir yorgunluk oluyor.”

“Mesut Özil’e karşı oynamak hoşuma gitti”

“Ben büyük maçlarda oynamayı seven bir oyuncuyum, Fenerbahçe karşısında da oynamak güzeldi. Kaliteli bir maç oldu. Mesut Özil’e karşı oynamak da hoşuma gitti, Dünya Kupası olan bir oyuncu. En iyilere karşı oynamak hep güzeldir. Brezilya’da Sao Paulo – Corinthians çekişmesi de önemlidir ancak, Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ile kıyaslanamaz. Hafta boyunca maçın heyecanı yaşanır. Taraftarlar sosyal medyada her yerden seni yorum yağmuruna tutar ve maç günü doğru düzgün uyuyamazsın. Türklerin futbolla özel bir ilişkisi var.”

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“Fatih Terim’i sevmiyorlar çünkü…”

“Fatih Terim beni transfer eden kişi. Bana büyük öz güven verdi. O doğal bir ‘kazanan’. Teknik olarak çok iyi, taktiksel konularda konuşmayı, detayları vermeyi çok seviyor. İdmanı genelde yardımcıları yaptırıyor ancak o gelip sahada taktiksel olarak oyuncuları besliyor. Hafta boyunca anlatıyor. Rakipler Fatih Terim’i çok sevmiyor çünkü o hep kazanmış. Türkiye’de her şeyi kazandı. Onu sevenler çok seviyor ve geri kalanlar ise sevmiyor. Türkiye’de mücadele var, çekişme var. Çok iyi bir oyuncu olmasan bile, taraftarların istediği savaşı ve mücadeleyi veriyorsan onlar için doğru adam olursun.”

“Gerçek liderimiz Muslera”

“Muslera’nın bir lider olarak inanılmaz özellikleri var. Benim adaptasyonumda da çok ciddi katkıları oldu. Dil konusunda bana yardım etti. Ben geldiğimde Mariano vardı, Taffarel ile birlikteydim ve onların da büyük desteği oldu. Muslera soyunma odasının lideri, şimdi Arda Turan da geldi. Gerçek liderimiz Muslera. Onunla birlikte olmak benim için büyük bir onur. Arda Turan Galatasaray’da yetişen, kulübe büyük bağlılığı olan bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Tabii ki Atletico Madrid’de olduğu gibi yoğun bir etkisi yok ancak tecrübeli ve oyunu hissedebiliyor. Arda Turan ile çok konuşuyorum. İspanyolca konuşabiliyor ve bana birçok önemli bilgiler veriyor. Benim büyük bir oyuncu olduğumu söylüyor.”

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“İşler iyi gittiğinde her şey harika”

“Buraya geldiğimde bu kadar iyi bir iş çıkaracağımı bilmiyordum. İlk sezonum benim için harika oldu, 3 kupa birden kazandım. Geldiğimde 4. sıradaydık, 11 puan fark vardı ve geri dönüp şampiyon olmayı başardık. Büyük bir kulüpteyim ve büyük kulüplerde baskı çok olur. İşler iyi gittiğinde her şey harika oluyor ancak kötü olduğunda biraz ben de kendimi çekiyorum. Sosyal medyada paylaşımları azaltıyorum.”