Marcao: Hem ailem, hem de ben istemediğimiz şeyler yaşadık

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, 2-0'lık Gaziantep FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 11. haftasında Gaziantep FK’yı 2-0 yenen Galatasaray’da performansıyla maçın öne çıkan isimlerinden biri olan Marcao, mücadeleyi yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Karşılaşma sonunda taraftarların tribüne çağırdı Marcao, 8 maçlık cezası sırasında zor dönemlerden geçtiğini belirtip şu ifadeleri kullandı;

“ÇOK FAZLA HAVAYA GİRMEMEK LAZIM”

“Hocamız, bizi iyi çalıştırdı. Dersimize çalışmıştık. Gaziantep FK’dan daha çok istedik. Kazanmak çok kritikti ve istediğimizi aldık. Taraftar hep yanımızda, bu güzel oyunu ve 3 puanı kutlamak iyi hissettirdi. Hedefimiz şampiyonluk. Çok fazla da havaya girmemek lazım. Takımı kutlarım. Sadece 3 puan. Yola devam edeceğiz.”

“ÇOK ZOR DÖNEMLERDEN GEÇTİM”

“Maç sonunda çok duygusal anlar yaşandı. Çok zor dönemlerden geçtim. Hem ailem, hem de ben istemediğimiz şeyler yaşadık. Fatih hocam zor durumlarda hep yanımda oldu, desteğini hiç esirgemedi. Takım arkadaşlarım da aynı şekilde. O günleri geride bıraktık.”

MAÇ SONU 3’LÜSÜ MARCAO’DAN

Maçın adından taraftarlar bütün takımı tribünlere çağırdı ve galibiyeti beraber kutladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar daha sonra Brezilyalı futbolcu Marcao'yu 3'lü çektirmesi için çağırdı. Taraftarların isteğini kırmayan Marcao 3'lü çektirdi. Tezahüratların ardından kale arkasındaki taraftarların yanına giden Brezilyalı futbolcu, Galatasaray bayrağını aldı ve sallayarak taraftarların sevgisine karşılık verdi.