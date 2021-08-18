Marcao hem kendini hem Cimbom’u yaktı

Futbol sahalarında görülmemiş bir olaya imza atan Brezilyalı stoper, yönetimin yüksek bonservis beklentisini boşa çıkardı. Üstelik, takımın stoper bölgesinde hem nicelik hem nitelik sıkıntısı varken.

MESUT YİLDİRİM

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Galatasaray’da gündem Marcao… Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa, ardından iki yumruk atan Brezilyalı futbolcu, 3 puanlı sezon açılışını kâbusa çevirdi ve manşetleri belirledi. Söz konusu durum hem takımda hem taraftarlar arasında hem de camiada büyük yankı buldu. Takım arkadaşları ve taraftarlar Marcao'ya cephe aldı. Florya'da, Kerem'e destek çıkıldığı öğrenildi. Marcao'nun sosyal medya hesaplarına da aleyhte mesajlar atıldı.

D.MOSKOVA VE NAPOLİ İSTİYOR

SALDIRI, en çok Fatih Terim ve yönetimin işini bozdu. Terim, savunmada sıkıntılar bulunan, Luyindama'nın satılmasının düşünüldüğü ortamda Marcao'ya çok güveniyordu. Bu oyuncuyu takımın en önemli ismi olarak görüyordu. Yönetim ise Brezilyalı stoperi, takımdaki en yüksek bonservis potansiyeline sahip isim olarak belirlemişti. Dinamo Moskova ve Napoli'den teklif alan Marcao'nun değerinin düşmesinden endişe ediliyor. Sarı-kırmızılılar, en doğru karar için bekliyor.