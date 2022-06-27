Marcao için geliyorlar! 12 milyon Euro teklif ettiler…

Marcao için gelen İspanyollar 12 milyon Euro önerirken Galatasaray'ın talebi 15 milyon Euro oldu. Brezilyalı da kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray’da, Abdülkerim Bardakcı transferinin ardından gözler Marcao'ya çevrildi. Takımdan ayrılmak istediğini kulübe ileten Brezilyalı’nın birinci talibi olan Sevilla ile pazarlıklar sürüyor. Son durum şu: Galatasaray 15 milyon Euro'ya kadar indi, İspanyollar ise 12 milyon Euro'da ısrarcı. Sarı-kırmızılılar ise bu rakamı düşük buluyor. Yeni yönetim camiadan tepki almaktan çekindiğinden daha fazla indirime gitmeye sıcak bakmıyor.

MONCHİ EKİBİNİ YOLLUYOR

Edinilen bilgilere göre Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Galatasaraylı yetkililerle görüşmek üzere bugün ya da yarın İstanbul'a bir heyet gönderecek. Yüz yüze yeni bir görüşme yapılacak. Sevilla'nın performansa dayalı yeni bir teklif yapması bekleniyor. Yönetim, bu yeni önerinin seviyesine göre bir karar verecek. Sambacı ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

RUSLAR DA DEVREDE

RUS ekiplerinin de Marcao'yu istediği biliniyor. Zenit'ten sonra CSKA Moskova da Galatasaray-Sevilla görüşmelerini yakından takip ediyor. UEFA'nın Rusya'yı Avrupa organizasyonlarından men etmesi, Brezilyalı stoperin Rus takımlarına soğuk bakmasına neden oluyor.